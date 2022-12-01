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Этой зимой Франции может грозить отключение электроэнергии на несколько дней

Этой зимой Франции может грозить отключение электроэнергии на несколько дней

Киев • УНН

 • 1402121 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Этой зимой Франция может столкнуться с недостаточным электроснабжением, что может привести к отключению электроэнергии, заявил в четверг глава французского энергетического регулятора RTE, информирует УНН.

Цитата

"Ситуация связана с риском, но не следует полагать, что отключения электроэнергии неизбежны", - сказал Ксавьер Печачик радиостанции France Info.

"Сегодня у нас есть 35 гигаватт доступной ядерной энергии по состоянию на 1 декабря, цель состоит в том, чтобы достичь от 40 до 41 гигаватт до 1 января и закончить месяц на уровне около 43 гигаватт по сравнению с общей мощностью 61", - сказал он.

Детали

Печачик сказал, что прогноз был смоделирован на основе графика технического обслуживания атомной электростанции EDF с некоторыми дополнительными задержками, которые уже ожидаются.

EDF столкнулась с беспрецедентным количеством отключений своего парка ядерных реакторов, в результате чего производство атомной энергии упало до 30-летнего минимума, в то время как Европа пытается заменить российский газ.

В сценарии RTE существует риск отключения электроэнергии на "несколько дней" этой зимой, когда программа Ecowatt для мониторинга электроэнергии в стране будет показывать красный сигнал, сказал Печачик.

Ecowatt — это приложение, позволяющее потребителям и предприятиям отслеживать ситуацию с электропитанием в режиме реального времени, чтобы они могли сократить потребление и избежать отключения электроэнергии, если таймер подает предупредительный сигнал.

Но Печачик признал, что пока приложением пользуется недостаточное количество людей.

"У нас 470 000 тысяч подписчиков на SMS-сообщения, а наше приложение загрузили около 300 000 раз. Этого мало, нужно больше рекламы", - добавил он.

Контекст

Французское правительство разослало обязывающие инструкции региональным чиновникам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, где подробно описывается, как расставить приоритеты в распределении электроэнергии.

"Любые запланированные отключения не должны затрагивать более 4 миллионов пользователей одновременно", - говорится в инструкциях правительства, добавляя, что локальные меры по отключению нагрузки не должны длиться более двух часов.

В инструкции говорится, что критически важные объекты, такие как больницы, могут быть исключены, в то время как школы должны закрываться в дни, когда не хватает энергии.

Отдельно официальный представитель правительства Оливье Веран заявил телеканалу BFM, что если январь будет особенно холодным месяцем, нельзя исключать отключение электроэнергии.

"Но мы не объявляем французам, что будут отключения электроэнергии", - добавил он.

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