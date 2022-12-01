Цієї зими Франції може загрожувати відключення електроенергії на кілька днів

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"Ситуація пов'язана з ризиком, але не слід думати, що відключення електроенергії неминучі", - сказав Ксав'єр Печачик радіостанції France Info.

"Сьогодні у нас є 35 гігават доступної ядерної енергії станом на 1 грудня, мета полягає в тому, щоб досягти від 40 до 41 гігават до 1 січня і закінчити місяць на рівні близько 43 гігават порівняно із загальною потужністю 61", - сказав він.

Деталі

Печачик сказав, що прогноз був змодельований на основі графіка технічного обслуговування атомної електростанції EDF з деякими додатковими затримками, які вже очікуються.

EDF зіткнулася з безпрецедентною кількістю відключень свого парку ядерних реакторів, внаслідок чого виробництво атомної енергії впало до 30-річного мінімуму, тоді як Європа намагається замінити російський газ.

У сценарії RTE існує ризик відключення електроенергії на "кілька днів цієї зими", коли програма Ecowatt для моніторингу електроенергії в країні показуватиме червоний сигнал, сказав Печачик.

Ecowatt — це додаток, що дозволяє споживачам та підприємствам відстежувати ситуацію з електроживленням у режимі реального часу, щоб вони могли скоротити споживання та уникнути відключення електроенергії, якщо таймер подає попереджувальний сигнал.

Але Печачик визнав, що поки що додатком користується недостатня кількість людей.

"У нас 470 000 тисяч передплатників на SMS-повідомлення, а наш додаток завантажили близько 300 000 разів. Цього мало, потрібно більше реклами", - додав він.

Контекст

Французький уряд розіслав зобов'язуючі інструкції регіональним урядовцям, з якими ознайомилося агентство Reuters, де детально описується, як розставити пріоритети у розподілі електроенергії.

"Будь-які заплановані відключення не повинні торкатися більше 4 мільйонів користувачів одночасно", - йдеться в інструкціях уряду, додаючи, що локальні заходи щодо відключення навантаження не повинні тривати більше двох годин.

В інструкції йдеться про те, що критично важливі об'єкти, такі як лікарні, можуть бути виключені, в той час як школи повинні закриватися в дні, коли не вистачає енергії.

Окремо офіційний представник уряду Олів'є Веран заявив телеканалу BFM, що якщо січень буде особливо холодним місяцем, не можна виключати відключення електроенергії.

"Але ми не оголошуємо французам, що будуть відключення електроенергії", - додав він.