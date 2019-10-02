Этой весной в армию призвали более 3 тыс. крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Весной 2019 года во время незаконной весенней призывной кампании на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя более 3 тыс. крымчан заставили служить в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в очередной раз прошла незаконная призывная кампания по итогам которой 3400 крымчан заставили служить в Вооруженных силах РФ", - написала Диденко.
Она отмечает, что при этом с начала года, оккупационными "правоохранительными органами" было открыто около 20 уголовных дел относительно крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговоры.
"Прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ по ч. 1 ст. 438 УК Украины", - добавила она.
Напомним, за пять лет в российскую армию призвали почти 19 тысяч крымчан.