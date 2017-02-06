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Цены на топливо за выходные не изменились - мониторинг АЗС

Киев • УНН

 • 6521 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 6 февраля, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,67 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Цены на топливо за выходные не изменились - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,67 грн. А-95+ на указанных АЗС стоит в среднем 27,71, а ДТ - в среднем 23,58 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 23,71 грн за литр, А-95 - 24,86 грн за литр, А-95+ - 26 41 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 22,18 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 22,56 грн за литр, А-95 - 23,06, А-95+ - 23,58 грн за литр и ДТ - 21,07 грн за литр.

Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,08 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,22 грн за литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,29 грн за литр.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет выше стоимости бензина.

При этом, по словам Л.Косянчука, операторы рынка горючего не заинтересованы в повышении цен на бензин. От роста стоимости топлива - выигрывает только государство.

Также напомним, эксперты Института потребительских экспертиз обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь идет о сетях ANP и AMIC.

Украинские Национальные Новости

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