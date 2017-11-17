Цены на топливо в Украине стабилизировались - мониторинг

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,35 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,55, а ДТ - в среднем 26,85 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,98 грн за литр, А-95 - 27,91 грн за литр, А-95 + - 29 38 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 27,18 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,62 грн за литр, А-95 - 26,10, А-95 + - 26,61 грн за литр и ДТ - 23,97 грн за литр.

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Цены на сжиженный газ:



На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,98 грн за литр;



на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,61 грн на литр;



на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,14 грн на литр.



Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не менее водителей.



