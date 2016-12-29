Цена нефти Brent установилась выше 56 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром упали в цене до 56,11 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,20%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,73 доллара за баррель, потеряв 0,61%.
Добавим, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.