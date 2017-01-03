Цена нефти Brent достигла 58 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник в ходе торгов превысила 58 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 14:10 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,22% - до 58,08 долл. за баррель.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,91 долл. за баррель, прибавив 2,22%.
Добавим, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.