Цена нефти Brent поднялась выше 55 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 55,49 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 9:10 субботы, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,46%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,42 доллара за баррель, прибавив 2,04%.
Напомним, 20 января утром нефть Brent торговалась выше 54 долл. за баррель, WTI - выше 51 долл. за баррель.