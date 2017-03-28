Центр защиты животных построят в Киеве

"В этом году на содержание общественных приютов столицы из городского бюджета мы выделим 800 тысяч гривен, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Также город начинает проектирование и строительство современного "Центра защиты животных" - с достойными условиями содержания, с полноценным питанием, ветпомощью. В этом году будут осуществлены проектные работы, а со следующего начнется строительство ", - отметил В.Кличко.

В целом, по словам мэра, для реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для сосуществования людей и животных в городе, проведения вакцинации и стерилизации животных, обеспечения просветительской деятельности и функционирования профильных коммунальных предприятий в бюджете города на этот год запланировано около 20 млн грн.

Кроме того, В.Кличко отметил необходимость завершить процедуру реорганизации коммунальных предприятий "Приют для животных" и "Центр идентификации животных" путем присоединения к КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" и провести конкурс на замещение должности директора объединенного коммунального предприятия.

Также Киевский городской голова отметил, что правоохранительные органы должны усилить контроль по предотвращению жестокого обращения и уничтожению бездомных животных в г. Киеве и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал УНН, в Киеве проводят набор в пляжный патруль.