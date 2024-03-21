Цена золота установила пятый рекорд за март

Золото уже в пятый раз за этот месяц достигло рекордной отметки в цене, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена золота выросла на 1,1%, достигнув 2209,65 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2222,39 долларов ранее в тот же день. Фьючерсы на золото в США подскочили на 2,4%, достигнув 2212,40 долларов.

"Рост цен начался после вчерашних заявлений Федеральной резервной системы, которые фактически подтвердили ее намерение в конечном итоге начать снижение процентных ставок в США. Настроения на рынке фьючерсов на золото очень оптимистичны. Таким образом, ваши хедж-фонды или любые другие краткосрочные трейдеры или последователи тренда ожидают роста цен, и я думаю, что именно этот сегмент сейчас управляет рынком, в то время как физический рынок золота остается довольно вялым", - говорит аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Несмотря на недавние высокие уровни инфляции, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказал мнение, что Центральный банк США, видимо, все же уменьшит процентные ставки на три четверти процентного пункта к концу 2024 года. Однако это также будет зависеть от будущих экономических данных.

Напомним

Золото и биткойн рассматриваются инвесторами как активы-убежища в турбулентные времена, при этом золото является стабильным активом, а биткойн считается цифровым эквивалентом, хотя у них есть различные базовые факторы, определяющие их цены.