Цена биткоина превысила 107 тыс. долларов: рынок надеется на стратегические резервы

Во вторник биткоин продолжил рост, временно достигнув рекордных уровней на фоне оптимизма относительно возможного создания Стратегического биткоин-резерва, передает УНН со ссылкой на Investing.

По состоянию на 09:06 по восточноевропейскому времени биткоин вырос на 3,5%, достигнув отметки $107 380, что чуть ниже исторического максимума в $107 822, зафиксированного накануне.

Последний рост связан с заявлением Трампа в интервью CNBC, где он поднял вопрос о перспективе создания государственного резерва биткоина, подобного Стратегическому нефтяному резерву США. Он также пообещал благоприятные условия для развития криптовалют в случае своей победы на выборах.

Несмотря на это, аналитики остаются скептическими относительно создания такого резерва. В частности, Compass Point отмечает, что формирование резерва потребует одобрения Конгресса, где республиканцы хоть и имеют большинство, однако высокий дефицит бюджета ограничивает возможность дополнительных расходов. Также отмечается, что даже если резерв будет создан исполнительным указом, его могут отменить следующие администрации.

Министерство юстиции США в настоящее время владеет примерно 200 000 биткоинов, конфискованных у преступников, которые потенциально могут стать основой для резерва, однако механизм реализации такого шага остается непонятным.

Рынок других криптовалют демонстрировал более сдержанный оптимизм по сравнению с биткоином. Так, эфир вырос на 2,5%, до $4 007,71, приблизившись к максимумам 2021 года, а XRP подскочил на 11%, до $2,64. Solana и Cardano прибавили более 3%, тогда как Polygon остался без изменений. Среди мем-токенов Dogecoin вырос на 2,8%.

Трейдеры внимательно следят за заседанием ФРС в среду, где ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов. Однако особое внимание будет приковано к дальнейшим прогнозам центрального банка по процентным ставкам. Если ФРС будет сигнализировать о медленном темпе смягчения в 2025 году, это может удержать ставки на высоком уровне дольше, что будет иметь потенциально негативное влияние на биткоин и другие криптовалюты.

Напомним

Вчера биткоин поднялся до рекордного максимума выше $106 000 в понедельник после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать стратегический биткоин-резерв Соединенных Штатов, аналогичный стратегическому нефтяному резерву, что подогрело энтузиазм игроков крипторынка