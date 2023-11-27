"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники
Киев • УНН
Украинская разведка осуществила успешный удар с беспилотника по российскому авиазаводу в смоленске, попав в цель и не нанеся ущерба.
Удар беспилотников по смоленскому авиационному российскому заводу был инициирован главным управлением разведки Минобороны Украины. Операция прошла успешно. Это корреспонденту УНН сообщил собственный источник в спецслужбах.
Детали
Украинские БПЛА атаковали российский авиационный завод в смоленской области. Сначала о взрывах сообщили росСМИ, а впоследствии стало известно, что это была спланированная и успешная операция ГУР.
Цели поражены, подробности пока не комментируем
Напомним
Сегодня Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотники атаковали авиационный завод в смоленской области россии, при этом один дрон был сбит, а другой вызвал взрыв на заводе, но никто не пострадал.
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"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники
Украинская разведка осуществила успешный удар с беспилотника по российскому авиазаводу в смоленске, попав в цель и не нанеся ущерба.
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