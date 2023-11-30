"Цели неизменны" - Игнат о ночной российской атаке дронов

россияне этой ночью атаковали Украину ударными дронами типа Shahed с двух направлений. Цели врага неизменны - это и военные объекты, и критическая инфраструктура, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Цели неизменны. Мы можем только догадываться, мы не можем об этом официально говорить - это и военные объекты, и объекты критической инфраструктуры. Обычно каждый "шахед" запрограммирован на ту или иную цель - сообщил Игнат.

Детали

Он отметил, что "шахеды" летают по известным маршрутам, но каждый раз россияне корректируют маршруты полетов для того, чтобы украинская противовоздушная оборона "не ожидала их на том направлении, на котором они летели буквально вчера".

Игнат добавил, что этой ночью дроны атаковали с двух направлений: из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска - рф.

"Именно с этих двух направлений летели "шахеды". Первая волна была успешно уничтожена в Одесской области. Далее противник по отработанной схеме, применяя, собственно, тоже несколько направлений, - и в северные области были направлены БПЛА, уничтожались по мере следования. Также запад - вплоть до Хмельницкой области, там заканчиваются их маршруты, там добивают последние", - сказал Игнат.

Дополнения

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.

Во время российской атаки ударными дронами в ночь на 30 ноября в Хмельницкой области работали силы ПВО. Обломки сбитых вражеских беспилотников упали на территории бывшего завода, пострадавших нет.