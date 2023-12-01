ЦАХАЛ заявил об авиаударах по сектору Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в соцсетях, что ее истребители снова наносят удары по ХАМАС в секторе Газа, пишет УНН.

Истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа - сообщили в ЦАХАЛ.

В кратком заявлении ЦАХАЛ обещает позже сообщить подробности.

Тем временем журналист AFP сообщил о бомбардировке в секторе Газа, обнародовав фото.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, 1 декабря, что возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС на фоне окончания семидневного перемирия.