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ЦАХАЛ заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 05:21  •  32637 просмотра

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После семидневного перемирия ЦАХАЛ возобновил операции против ХАМАС в Газе после нарушения оперативной паузы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, 1 декабря, что возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС на фоне окончания семидневного перемирия, передает УНН.

ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газы

- сообщил ЦАХАЛ.

Напомним

ХАМАС и Израиль в четверг договорились продлить режим прекращения огня еще на 24 часа. Незадолго до завершения этого срока израильские военные сообщили, что в общинах и кибуце вблизи Газы сработали сирены воздушной тревоги. После первого сообщения о сиренах, которые звучали в населенных пунктах вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск из сектора Газа, сообщили в армии обороны Израиля.

В условиях перемирия ХАМАС ежедневно освобождал часть заложников, а Израиль освобождал палестинских заключенных. Во время крайнего обмена ЦАХАЛ сообщил об освобождении еще шести израильских заложников. Представитель МИД Катара заявлял, что согласно условиям 7-го дня соглашения о гуманитарной паузе, 30 палестинцев должны были быть освобождены в обмен на освобождение 10 заложников в Газе, в этот список причислили 2 освобожденных накануне граждан россии. Впоследствии сообщил, что среди освобожденных израильских заложников 2 несовершеннолетних и 6 женщин с двойным гражданством: мексиканец, россиянин, уругваец, а среди палестинцев, освобожденных из израильских тюрем, - 23 несовершеннолетних и 7 женщин.

Боевые действия начались после того, как 7 октября ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. Сообщалось об около 1200 жертвах и 240 похищенных в Израиле. В управляемом ХАМАС анклаве сообщалось о более 15 000 жертв.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
ЦАХАЛ заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази
IDF announces resumption of hostilities against Hamas in Gaza Strip
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ЦАХАЛ заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа

После семидневного перемирия ЦАХАЛ возобновил операции против ХАМАС в Газе после нарушения оперативной паузы.

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