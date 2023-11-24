ЦАХАЛ: 13 заложников, которых освободил ХАМАС, уже находятся на территории Израиля

В заявлении ЦАХАЛ подтверждается, что 13 заложников находятся на территории Израиля. Их сопровождают спецназ и общая служба безопасности Израиля. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Наши силы сопровождают освобожденных заложников до тех пор, пока они не доберутся до своих семей в больницах - говорится в сообщении Израильской армии.

Напомним

Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными. До конца месяца ХАМАС пообещал освободить 50 пленников, которых удерживают в секторе Газа, в обмен на 150 палестинских заключенных.

Сегодня ХАМАС начал освобождать заложников в рамках соглашения с Израилем, и первые 13 из них направились в Израиль через КПП Рафах.

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