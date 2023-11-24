ЦАХАЛ: 13 заложников, которых освободил ХАМАС, уже находятся на территории Израиля
Киев • УНН
В ЦАХАЛ подтвердили, что 13 заложников находятся на территории Израиля
В заявлении ЦАХАЛ подтверждается, что 13 заложников находятся на территории Израиля. Их сопровождают спецназ и общая служба безопасности Израиля. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Наши силы сопровождают освобожденных заложников до тех пор, пока они не доберутся до своих семей в больницах
Напомним
Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными. До конца месяца ХАМАС пообещал освободить 50 пленников, которых удерживают в секторе Газа, в обмен на 150 палестинских заключенных.
Сегодня ХАМАС начал освобождать заложников в рамках соглашения с Израилем, и первые 13 из них направились в Израиль через КПП Рафах.
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ЦАХАЛ: 13 заложников, которых освободил ХАМАС, уже находятся на территории Израиля
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