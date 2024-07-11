Залог полноценного возвращения к мирной жизни после войны - это возможность работать и профессионально развиваться. Такую возможность украинским ветеранам предоставляет компания МХП, которая не только помогает вернуться к работе своим работникам, которые защищали нашу страну, но и нанимает новых специалистов с военным опытом. Пример работы с ветеранами от МХП опубликовал портал Work.ua, передает УНН.

Детали

Так, компания предлагает равные условия для трудоустройства ветеранов, главное - квалификация, желание работать и развиваться.Принцип МХП - конкурентные, равные, прозрачные условия для всех кандидатов. Такой подход позволяет нам стимулировать культуру открытой коммуникации.

Уже более 350 ветеранов вернулись к работе в МХП. Сейчас более 2 400 находятся на фронте. Кроме того, более 50 ветеранов-новичков мы уже трудоустроили после начала полномасштабной войны. Если в целом, то более 10% работников МХП - это люди с военным опытом.

Наши ветераны и ветеранки должны понимать, что в гражданской жизни они могут найти работу или бесплатно сменить профессию, создать или масштабировать собственный бизнес. А наши защитники и защитницы, которые из-за боевых действий получили инвалидность, могли вернуться в инклюзивное общество, где работодатели заботятся об их потребностях, - комментирует директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП

Чтобы подготовиться к трудоустройству ветеранов компаниям нужно сделать несколько шагов. Так, во-первых, нужно быть в постоянном контакте с защитниками.

Работа с ветеранами в МХП начинается еще с тех пор, как они присоединились к армии. За работниками-военными компания сохраняет рабочее место и заработную плату, закрывает запросы подразделения, в котором служит работник, держит связь с семьей.

Речь идет о том, что мы оказываем материальную, психологическую и юридическую поддержку и помогаем в решении бытовых вопросов, при необходимости предоставляем медицинское сопровождение, - говорит Мороз.

В компании создан Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, работа координаторов которого - это тот инструмент, который позволяет оперативно получить запрос от ветерана и обеспечить его закрытие, а это соответственно способствует адаптации в коллектив и гражданскую жизнь.

Чтобы быть на связи круглосуточно, действует отдельная горячая линия и телеграмм-канал, специально созданные для военных и ветеранов. Так, ветеран может связаться с МХП и сообщить напрямую, что его беспокоит: если нужно медицинское обследование, юридическая поддержка, сопровождение психолога, помощь с адаптацией на рабочем месте. Это МХП организует в рамках программы "МХП Рядом".

Во-вторых, нужно проводить мероприятия для комфортного онбординга ветеранов и обучения для сотрудников. В этом направлении компания при поддержке аудиторско-консалтинговой компании EY реализует проект No Limits, который является дополнительным проектом большой программы "МХП Рядом". Речь идет о расширении возможностей трудоустройства и обучения для ветеранов войны, людей с инвалидностью и пострадавших от войны людей.

"Мы осуществляем это через обновление внутренней кадровой политики и практик для найма, адаптации и интеграции персонала", - добавляет Мороз.

Кроме того, важно предоставлять возможности обучения, чтобы ветеран мог переквалифицироваться и подтянуть навыки. Так, МХП предлагает ветеранам возможность вернуться на свои предыдущие должности. Но в случае, когда состояние здоровья не позволяет - создает альтернативную вакансию, адаптированную под возможности и желания коллеги.

"Компания идет на встречу и создает гибкие условия труда, возможность работы удаленно. Это особенно важно для людей с инвалидностью", - отметил Мороз.

Чтобы подготовиться к трудоустройству ветеранов компаниям, при необходимости и запросе, следует ввести возможности для оказания психологической поддержки, и внедрить культуры адаптивности и инклюзивности в компании и обществе.

Такой подход будет способствовать формированию надлежащей среды. Наша компания поддерживает такие активности: соревнования по рыбалке для ветеранов, занятия по глинотерапии, тренировки по адаптивному спорту, мероприятие для защитников и их семей "Семейная колыбель", совместно с Федерацией стронгмена Украины соревнования по пауэрлифтингу для военных и ветеранов "Победа Непокоренных, - комментирует Мороз.

Не менее важна поддержка ветеранского бизнеса и объединение усилий. Так, по результатам исследования "Потребности ветеранов 2023" от Украинского ветеранского фонда, 64% фронтовиков хотят быть предпринимателями. Поэтому совместно со стратегическим партнером БФ "МХП-Громаде" компания организует грантовые конкурсы для предпринимателей-ветеранов и их семей, например: #Варто "РобиТИ своє", "Роби своє", "Роби своє з Kurator".