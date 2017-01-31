Трое украинских военных погибли, 24 ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За прошедшие сутки во время боевых действий погибло трое украинских военных, 24 получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибли трое украинских военных, 24 бойца получили ранения и боевые травмы", - сказал он.
По его словам, 2 воина погибли в Авдеевке, один - в Опытном. По одному военнослужащему получили ранения в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком и Нивельском. Остальные ранены - в Авдеевке, добавил он.