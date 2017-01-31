Троє українських військових загинули, 24 поранені за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулої доби під час бойових дій загинуло троє українських військових, 24 зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинули троє українських військових, 24 бійці зазнали поранень та бойових травмувань", - сказав він.
За його словами, 2 воїна загинули в Авдіївці, один - в Опитному. По одному військовослужбовцю зазнали поранень у Новозванівці, Луганському, Верхньоторецькому і Нівельському. Решта поранених - в Авдіївці, додав він.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.