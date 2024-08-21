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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тринидад уберет с герба три знаменитых корабля Колумба

Тринидад уберет с герба три знаменитых корабля Колумба

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 05:38  •  1110 просмотра

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Правительство Тринидада и Тобаго объявило об изменении государственного герба, чтобы убрать символы европейской колонизации. Корабли Колумба на гербе заменят на местный музыкальный инструмент стилпен до конца сентября.

В Тринидаде и Тобаго перерисовывают герб острова впервые с момента его создания в 1962 году, чтобы убрать ссылку на европейскую колонизацию, сообщает AP, пишет УНН

Детали

Три корабля Христофора Колумба - Pinta, Niña и Santa María - будут заменены на стилпен, популярный ударный инструмент, который происходит с восточного Карибского острова.

Премьер-министр Кит Роули сделал заявление в воскресенье под бурные овации, заявив, что герб будет переработан до конца сентября.

«Это должно означать, что мы на пути к устранению колониальных остатков, которые есть в нашей конституции», - сказал он.

На нынешнем гербе также изображены колибри, пальма и красный ибис, национальная птица Тринидада.

Заявление Роули прозвучало примерно за неделю до того, как в Тринидаде и Тобаго должны состояться публичные слушания относительно того, следует ли убрать определенные статуи, знаки и памятники.

Дополнение

Предстоящие изменения являются частью всемирного движения, направленного на искоренение символов колониальной эпохи, во время которого в последние годы по всей территории США удалялись или сбрасывались статуи Колумба.

Колумб прибыл в Тринидад и Тобаго в 1498 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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