Тринидад уберет с герба три знаменитых корабля Колумба

В Тринидаде и Тобаго перерисовывают герб острова впервые с момента его создания в 1962 году, чтобы убрать ссылку на европейскую колонизацию, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Три корабля Христофора Колумба - Pinta, Niña и Santa María - будут заменены на стилпен, популярный ударный инструмент, который происходит с восточного Карибского острова.

Премьер-министр Кит Роули сделал заявление в воскресенье под бурные овации, заявив, что герб будет переработан до конца сентября.

«Это должно означать, что мы на пути к устранению колониальных остатков, которые есть в нашей конституции», - сказал он.

На нынешнем гербе также изображены колибри, пальма и красный ибис, национальная птица Тринидада.

Заявление Роули прозвучало примерно за неделю до того, как в Тринидаде и Тобаго должны состояться публичные слушания относительно того, следует ли убрать определенные статуи, знаки и памятники.

Дополнение

Предстоящие изменения являются частью всемирного движения, направленного на искоренение символов колониальной эпохи, во время которого в последние годы по всей территории США удалялись или сбрасывались статуи Колумба.

Колумб прибыл в Тринидад и Тобаго в 1498 году.