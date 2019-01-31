Тринадцать очков Леня не спасли "Атланту" от поражения в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень продолжил результативные выступления за океаном в рамках регулярного чемпионата НБА, сообщает корреспондент УНН.
На этот раз “Атланта Хокс” отправилась в гости к представителю Западной конференции — “Сакраменто Кингз”. После удачного старта (20:10), “ястребы” начали солидно проигрывать. Как следствие уверенный выигрыш “королей” — 135:113.
Лень провел удивительно результативную концовку матча (последние 3 минуты 4-й четверти) и вообще набрал 13 очков (5/6 двухочковые, 1/4 трехочковые) при 3 подборах и 2 потерях.
Заметим, что “Хокс” имеют в активе лишь 16 побед и 34 поражения.