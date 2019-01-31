Тринадцять очок Леня не врятували "Атланту" від поразки в матчі НБА

На цей раз “Атланта Хокс” відправилася в гості до представника Західної конференції — “Сакраменто Кінгс”. Після вдалого старту (20:10), “яструби” почали солідно програвати. Як наслідок впевнений виграш “королів” — 135:113.

Лень провів напрочуд результативну кінцівку матчу (останні 3 хвилини 4-ї чверті) та загалом набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 1/4 триочкові) при 3 підбираннях та 2 втратах.

Зауважимо, що “Хокс” мають в активі лише 16 звитяг та 34 поразки.