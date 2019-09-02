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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18756 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114986 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125761 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117135 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122556 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126701 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151775 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Трехкратный чемпион "US Open" не сумел выйти в четвертьфинал турнира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы плеча снялся с матча четвертого круга "US Open" против Стена Вавринки, сообщает УНН со ссылкой на АТР.

На момент остановки игры швейцарец выигрывал - 6:4, 7:5, 2:1. По ходу всего турнира Джокович имел проблемы с левым плечом и в третьем сете матча против Вавринки в конце решил отказаться от продолжения борьбы.

Примечательно, что лидер зачета АТР Джокович является прошлогодним победителем "US Open". Таким образом, последние 3 года действующие чемпионы американского "Мейджора" снимаются по ходу следующего турнира.

Вашему вниманию результаты других поединков 4 круга:

Федерер (Швейцария, 3 сеяный) - Гоффен (Бельгия, 15) - 6:2, 6:2, 6:0

Медведев (Россия, 5) - Кьопфер (Германия) - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2)

Димитров (Болгария) - Де Минор (Австралия) - 7:5, 6:3, 6:4.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина и пятая ракетка мира обыграла в двух сетах американку Мэдисон Кейс и впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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