Трехкратный чемпион "US Open" не сумел выйти в четвертьфинал турнира

На момент остановки игры швейцарец выигрывал - 6:4, 7:5, 2:1. По ходу всего турнира Джокович имел проблемы с левым плечом и в третьем сете матча против Вавринки в конце решил отказаться от продолжения борьбы.

Примечательно, что лидер зачета АТР Джокович является прошлогодним победителем "US Open". Таким образом, последние 3 года действующие чемпионы американского "Мейджора" снимаются по ходу следующего турнира.

Вашему вниманию результаты других поединков 4 круга:

Федерер (Швейцария, 3 сеяный) - Гоффен (Бельгия, 15) - 6:2, 6:2, 6:0

Медведев (Россия, 5) - Кьопфер (Германия) - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2)

Димитров (Болгария) - Де Минор (Австралия) - 7:5, 6:3, 6:4.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина и пятая ракетка мира обыграла в двух сетах американку Мэдисон Кейс и впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису.