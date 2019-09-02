Трикратний чемпіон "US Open" не зумів вийти в чвертьфінал турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Перша ракетка світу Новак Джокович через травму плеча знявся з матчу четвертого кола "US Open" проти Стена Ваврінки, повідомляє УНН з посиланням на АТР.
На момент зупинки гри швейцарець вигравав - 6:4, 7:5, 2:1. По ходу всього турніру Джокович мав проблеми з лівим плечем і в третьому сеті матчу проти Ваврінки врешті вирішив відмовитися від продовження боротьби.
Примітно, що лідер заліку АТР Джокович є минулорічним переможцем "US Open". Таким чином, останні 3 роки чинні чемпіони американського "Мейджора" знімаються по ходу наступного турніру.
До вашої уваги результати деяких інших поєдинків 4 кола:
Федерер (Швейцарія, 3 сіяний) - Гоффен (Бельгія, 15) – 6:2, 6:2, 6:0
Медведєв (Росія, 5) - Кьопфер (Німеччина) - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2)
Дімітров (Болгарія) - Де Мінор (Австралія) – 7:5, 6:3, 6:4.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна та п’ята ракетка світу обіграла у двох сетах американку Медісон Кейс і вперше вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США з тенісу.