Триалог по "безвизу" Украине возможен в конце марта-начале апреля - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Триалог между евроинститутами о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС возможен в конце марта-начале апреля. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Европарламент хочет голосовать за механизм приостановления в феврале, но я думаю, что, скорее всего, это произойдет в марте, так что триалог о безвизовом режиме для Украины возможен в конце марта - начале апреля", - отметил он.