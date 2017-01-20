Тріалог щодо "безвізу" Україні можливий у кінці березня-на початку квітня - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Тріалог між євроінституціями щодо надання українцям права на безвізові поїздки до країни ЄС можливий у кінці березня-на початку квітня. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Європарламент хоче голосувати на механізм призупинення в лютому, але я думаю, що, швидше за все, це станеться в березні, так що тріалог щодо безвізового режиму для України можливий в кінці березня - на початку квітня", - зазначив він.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.