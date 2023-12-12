Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

В распоряжении УНН оказалась жалоба в Высший совет правосудия прокурора Виктории Оршавской на судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда: Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллу Макаровец, которые решили изменить приговор экс-депутату, подозреваемому в государственной измене, заказных убийствах и других финансовых и коррупционных преступлениях, агенту фсб рф Александру Шепелеву и хотели отпустить его на свободу.

Прокурор в своей жалобе перечислила все нарушения, которые допустила коллегия судей Верховного Суда при рассмотрении кассационной жалобы защиты на приговор Деснянского районного суда города Киева, законность которого также подтвердил апелляционный суд.

Закрытие эпизода о взятке

В частности судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец отменили приговор в части осуждения Шепелева по эпизодам, которые касались предоставления неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения и по предоставлению такой неправомерной выгоды, совершенного повторно.

Верховный Суд закрыл уголовное производство в этой части и переквалифицировал действия Шепелева на более легкие обвинения, которые наказываются штрафом или лишением свободы на срок 2 года. Основанием, по словам Оршавской, было то, что якобы все доказательства по этим эпизодам были получены без внесения сведений о совершении уголовных правонарушений в ЕРДР.

"Суд кассационной инстанции в нарушение ч. 1 ст. 433 УПК Украины, в соответствии с которой суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, правовой оценки обстоятельств и не имеет права исследовать доказательства, устанавливать и признавать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалованном судебном решении, решать вопрос о достоверности того или иного доказательства, самостоятельно исследовал содержание выписки из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) и установил то обстоятельство, что органы досудебного расследования не имели полномочий на осуществление расследования по эпизодам о предоставлении Шепелевым А. А. неправомерной выгоды должностным лицам", - отмечает прокурор Оршавская.

Вследствие чего суд кассационной инстанции решил закрыть уголовное производство в этой части на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, так как якобы все доказательства по этим эпизодам были получены без внесения сведений о совершении уголовных правонарушений в ЕРДР.

Прокурор в жалобе подчеркнула, что судьи Верховного Суда, исследуя доказательства и устанавливая обстоятельства в нарушение норм УПК Украины, сделали это неполно и необъективно, поскольку в выписке из ЕРДР прослеживается тот факт, что органом досудебного расследования были внесены сведения в ЕРДР по нескольким эпизодам. В частности, в решении судов первой инстанции говорится о том, что Шепелев 29 июня 2014 года примерно в 14:00 предоставил неправомерную выгоду - денежные средства в сумме 500 гривен - начальнику стражи СИЗО Гарибяну Ю.С. Шепелев заплатил ему, чтобы Гарибян не реагировал на нарушение заключенным режима содержания. В дальнейшем Шепелева перевели в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где он повторно предлагал, обещал и предоставлял неправомерную выгоду другим должностным лицам Киевского следственного изолятора, что помогло ему сбежать из-под стражи.

Оршавская подчеркнула, что Верховный Суд, нарушая УПК Украины, исследовал доказательства и установил обстоятельства и пришел к выводу о необходимости закрытия уголовного производства в части других эпизодов, по мнению суда, сведения о которых не внесены в ЕРДР. Решение ВС является окончательным и не подлежит обжалованию, в отличие от судов первой и апелляционной инстанций, которые по УПК могут исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства.

Зачисление в срок отбытого наказания пребывания в СИЗО по другим обвинениям

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, судьи Верховного Суда определили Шепелеву окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

Однако прокурор указывает, что судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец незаконно засчитали срок предварительного заключения Шепелева с 8 февраля 2018-го по 29 декабря 2022 года из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, то есть применив к нему "закон Савченко".

Оршавская отметила, что Закон Украины "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания" предусматривает, что зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы возможно только в пределах того же уголовного производства.

"Суд кассационной инстанции, зачисляя в уголовном производстве №42014100000000771 срок предварительного заключения Шепелева А.А. с 08.02.2018 по 29.12.2022, которое было применено к нему в рамках другого уголовного производства, никак не объяснил: в связи с чем осуществлено игнорирование предписания уголовного закона, на который суд сам же и ссылается. Возможно ли применять ч. 5 ст. 72 УК Украины (в редакции Закона №838-VIII) в рамках другого уголовного производства, если в указанном уголовном производстве будет принят обвинительный приговор и если срок предварительно заключения уже был зачислен в рамках уголовного производства №42014100000000771", - отметила прокурор.

Зачисление в срок отбывания наказания пребывания в СИЗО рф

Кроме того, Верховный Суд засчитал в срок отбывания наказания время содержания экс-депутата - агента фсб под стражей на территории рф с 19 марта 2015-го по 8 июля 2016 года в связи с решением вопроса о выдаче в Украину.

Прокурор отметила, что УПК Украины предусматривает, что время содержания выданного (экстрадированного) лица под стражей на территории запрашиваемого государства в связи с решением вопроса о выдаче в Украину, а также время его этапирования засчитываются в общий срок отбывания наказания, назначенного приговором суда Украины. Следовательно, уголовный процессуальный закон определяет обязательное условие для зачисления в общий срок отбывания наказания, назначенного приговором суда Украины, срок содержания лица под стражей на территории запрашиваемого государства в связи с решением вопроса о выдаче в Украину, а также время его этапирования, - факт выдачи запрашиваемым государством такого лица компетентным органам Украины.

Оршавская напомнила, что россия отказалась выдать агента фсб Шепелева Украине и освободила его из-под стражи.

"Следовательно, Шепелев А.А. не приобрел статус лица, к которому можно применить положения ч. 1 ст. 577 УПК Украины, поэтому суд кассационной инстанции, в отличие от судов первой и апелляционной инстанций, противозаконно зачислил время содержания Шепелева А.А. под стражей на территории запрашиваемого государства российской федерации в связи с решением вопроса о выдаче в Украину, а именно с 19.03.2015 по 08.07.2016, в общий срок отбывания наказания, назначенного приговором Деснянского районного суда города Киева от 07.08.2020", - отметила прокурор в своей жалобе.

Указанные нарушения привели к тому, что судьи Верховного Суда решили, что Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда города Киева по делу о побеге из-под стражи.

Прокурор в жалобе просит ВСП привлечь судей Верховного Суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллу Макаровец к дисциплинарной ответственности.

Напомним

Ранее мы рассказывали, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного Суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М., которые рассматривали кассацию по делу Шепелева и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф, Елена Ковбий.

Кроме того, выяснилось, что Шепелев был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности пояснительная записка директору фсб. Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб.

Как оказалось, Шепелев также поддерживал и работал на террористические квазиреспублики и считает "днр" своим домом и родиной. Эксперты, опрошенные УНН, ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного Суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей.

В частности, по мнению главы правления Фундации DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного Суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.