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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три беспилотника атаковали заводы в Башкортостане: что известно о последствиях

Три беспилотника атаковали заводы в Башкортостане: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

17:52 • 5157 просмотра

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В российском Башкортостане три БПЛА атаковали промышленные объекты, один из них повредил стекла на предприятии. Из-за атаки эвакуировали сотрудников "Башнефть-Уфанефтехим" и временно приостановили работу аэропорта Уфы.

В российском Башкортостане три беспилотника атаковали заводы, жертв и разрушений, предварительно, нет, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам главы российского региона Радия Хабирова, один БПЛА упал на территории одного из предприятий и нанес минимальный ущерб в виде выбитого стекла, два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет.

Как пишет Telegram-канал Baza, из-за атаки сотрудников «Башнефть-Уфанефтехим» в Черниковке эвакуировали, аэропорт Уфы временно не принимал и не отправлял рейсы.

Аэропорт Уфы приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников31 октября 2024, 16:44 • 8989 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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