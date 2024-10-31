Три беспилотника атаковали заводы в Башкортостане: что известно о последствиях
Киев • УНН
В российском Башкортостане три БПЛА атаковали промышленные объекты, один из них повредил стекла на предприятии. Из-за атаки эвакуировали сотрудников "Башнефть-Уфанефтехим" и временно приостановили работу аэропорта Уфы.
В российском Башкортостане три беспилотника атаковали заводы, жертв и разрушений, предварительно, нет, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам главы российского региона Радия Хабирова, один БПЛА упал на территории одного из предприятий и нанес минимальный ущерб в виде выбитого стекла, два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет.
Как пишет Telegram-канал Baza, из-за атаки сотрудников «Башнефть-Уфанефтехим» в Черниковке эвакуировали, аэропорт Уфы временно не принимал и не отправлял рейсы.
Аэропорт Уфы приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников31 октября 2024, 16:44 • 8989 просмотров