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Тренеры рассказали, как проходит финал U-17 по футболу: организация на уровне, а живём - на берегу Днепра

Тренеры рассказали, как проходит финал U-17 по футболу: организация на уровне, а живём - на берегу Днепра

Киев  •  УНН

 • 38499 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В эти дни запорожская тренировочная база принимает финальный турнир детско-юношеской футбольной лиги U-17, передает УНН.

Фаворитами турнира стали команды “Шахтёр” (Донецк), “Карпаты” (Львов), “Динамо” (Киев) и “УФК — Карпаты” (Львов). Сегодня они сыграют матчи, в которых и определятся финалисты турнира. Игра за третье место состоится завтра в 16.00.

Финал пройдёт 1 июля в 18.00.

Организован турнир Федерацией футбола Украины, официальный сайт которой детально сообщает о ходе чемпионата.

Об уровне организации данного мероприятия, о том, как себя проявили команды и какой опыт приобрели, рассказали тренеры команд детско-юношеской лиги Украины.

Так, по словам тренера “Шахтера” Александра Алимова, его команда очень довольна организацией турнира.

“Были некоторые нюансы с питанием, но все было очень быстро налажено. Нам ничто не мешает в подготовке к играм. Хорошая организация, хорошие игровые условия. То же касается питания, проживания. Нам остается только выходить на поле и демонстрировать, на что мы способны”, — сказал он.

Слаженную организацию турнира отметил и тренер “Карпат” Иван Шуга.

“Мы сюда приехали, в первую очередь, играть в футбол, поэтому больших претензий нет (касательно условий проживания — ред.) По питанию — мы подошли на кухню и все решили. Относительно полей — они хорошего качества, все нормально. Автобус не опаздывает, с транспортом и логистикой все четко, мне нравится”, — рассказал тренер.

Он также подчеркнул, что доволен тем, как его подопечные проявили себя во время чемпионата, в частности, во время игры с “Днепром” (когда “Карпаты” выбороли свой выход из группы).

Тренер запорожского “Металлурга” Иван Богатырь рассказал о том, как его команде удалось реабилитироваться в глазах своих болельщиков (победой в последнем матче в группе). Он также отметил хорошие условия организации турнира.

“Всегда есть над чем ещё работать, но наша команда в целом всем довольна”, — сказал он.

Точку зрения коллег разделил и тренер команды “Арсенал” (Киев) Андрей Заболотный.

“Все для того, чтобы подготавливаться к играм и турниру у нас (есть — ред.), и никаких вопросов не возникает. А живём мы, вообще, на берегу Днепра, красивое место”, — отметил он.

В свете таких заявлений тренеров нужно констатировать оперативную и эффективную реакции ФФУ на проблемы с питанием юных футболистов, что возникли в первый день их приезда на базу. Ситуация сразу возымела должную реакцию со стороны руководства, и пребывание спортсменов в Запорожье таки удалось сделать максимально комфортным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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