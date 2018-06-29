Тренери розповіли, як проходить фінал U-17 по футболу: організація на рівні, а живемо - на березі Дніпра

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У ці дні запорізька тренувальна база приймає фінальний турнір дитячо-юнацької футбольної ліги U-17, передає УНН.

Фаворитами турніру стали команди “Шахтар” (Донецьк), “Карпати” (Львів), “Динамо” (Київ) і “УФК — Карпати” (Львів). Сьогодні вони зіграють матчі, в яких і визначаться фіналісти турніру. Гра за третє місце відбудеться завтра о 16.00.

Фінал пройде 1 липня о 18.00.

Організован турнір Федерацією футболу України, офіційний сайт якої детально повідомляє про хід чемпіонату.

Про рівень організації даного заходу, про те, як себе проявили команди і який досвід придбали, розповіли тренери команд дитячо-юнацької ліги України.

Так, за словами тренера “Шахтаря” Олександра Алімова, його команда дуже задоволена організацією турніру.

“Були деякі нюанси з харчуванням, але все було дуже швидко налагоджено. Нам ніщо не заважає в підготовці до ігор. Хороша організація, хороші ігрові умови. Те ж стосується харчування, проживання. Нам залишається тільки виходити на поле і демонструвати, на що ми здатні”, - сказав він.

Злагоджену організацію турніру зазначив і тренер “Карпат” Іван Шуга.

“Ми сюди приїхали, в першу чергу, грати в футбол, тому великих претензій немає (щодо умов проживання — ред.) По харчуванню — ми підійшли на кухню і все вирішили. Щодо полів — вони гарної якості, все нормально. Автобус не запізнюється, з транспортом і логістикою все чітко, мені подобається”, - розповів тренер.

Він також підкреслив, що задоволений тим, як його підопічні проявили себе під час чемпіонату, зокрема, під час гри з “Дніпром” (коли “Карпати” вибороли свій вихід з групи).

Тренер запорізького “Металурга” Іван Богатир розповів про те, як його команді вдалося реабілітуватися в очах своїх уболівальників (перемогою в останньому матчі в групі). Він також відзначив хороші умови організації турніру.

“Завжди є над чим ще працювати, але наша команда в цілому всім задоволена”, — сказав він.

Точку зору колег розділив і тренер команди “Арсенал” (Київ) Андрій Заболотний.

“Все для того, щоб готуватися до ігор і турніру у нас (тобто — ред.), і ніяких питань не виникає. А живемо ми, взагалі, на березі Дніпра, красиве місце”, — зазначив він.

У світлі таких заяв тренерів потрібно констатувати оперативну і ефективну реакцію ФФУ на проблеми з харчуванням юних футболістів, що виникли в перший день їхнього приїзду на базу. Ситуація відразу здобула належну реакцію з боку керівництва, і перебування спортсменів в Запоріжжі таки вдалося зробити максимально комфортним.

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