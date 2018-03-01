Трассу Киев-Одесса открыли для движения всех транспортных средств
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. На трассе Киев-Одесса восстановлено движение транспортных средств. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"С 10:00 сняты ограничения и возобновлено движение всех транспортных средств на автодороге М05 Киев-Одесса. Также сняты ограничения для въезда грузового и большегрузного транспорта на территорию города", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 1 марта въезд большегрузного транспорта в города, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон был запрещен.