Трасу Київ-Одеса відкрили для руху всіх транспортних засобів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. На трасі Київ-Одеса відновлено рух транспортних засобів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
“З 10:00 зняті обмеження і відновлено рух усіх транспортних засобів на автодорозі М05 Київ-Одеса. Також зняті обмеження для в’їзду вантажного і великовантажного транспорту на територію міста”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 1 березня в'їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон був заборонений.