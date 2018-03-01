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Трасу Київ-Одеса відкрили для руху всіх транспортних засобів

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. На трасі Київ-Одеса відновлено рух транспортних засобів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

“З 10:00 зняті обмеження і відновлено рух усіх транспортних засобів на автодорозі М05 Київ-Одеса. Також зняті обмеження для в’їзду вантажного і великовантажного транспорту на територію міста”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 1 березня в'їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон був заборонений.

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