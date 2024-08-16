Трамп заявил, что "имеет право" оскорблять Харрис лично, поскольку не уважает ее - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "имеет право" оскорблять своего оппонента, демократа, вице-президента Камалу Харрис, потому что он не уважает ее. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа он не имеет большого уважения как к Харрис, так и "к ее интеллекту", поэтому он "имеет право на личные нападки".

"И независимо от того, хорошие ли личные нападки или плохие - я имею в виду, что она определенно нападает на меня лично. Она назвала меня странным", - сказал республиканец, выступая на пресс-конференции в четверг днем в своем гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси.

Также Трамп в очередной раз сказал, что, по его мнению, Харрис будет "ужасным президентом".

Напомним,

Вице-президент США Камала Харрис осудила ложные заявления Дональда Трампа о ее расовой идентичности. Она заявила, что Америка заслуживает лучшего, и отказалась вступать в дебаты с бывшим президентом.