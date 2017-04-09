Трамп осудил теракты в церквях Египта

“Так грустно слышать о теракте в Египте. США решительно осуждают (этот теракт). У меня серьезная уверенность в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом”, — написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье.