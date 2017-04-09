Трамп осудил теракты в церквях Египта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп осудил террористические атаки на коптские церкви в Танте и Александрии и выразил уверенность, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси сможет справиться с ситуацией “должным образом”. Об этом президент США написал в своем микроблоге в Twitter, передадае УНН.
“Так грустно слышать о теракте в Египте. США решительно осуждают (этот теракт). У меня серьезная уверенность в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом”, — написал Д.Трамп.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье.