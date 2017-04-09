Трамп засудив теракти в церквах Єгипту

“Так сумно чути про теракт в Єгипті. США рішуче засуджують (цей теракт). У мене серйозна впевненість у тому, що президент ас-Сісі впорається з ситуацією належним чином”, — написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, щонайменше 43 особи загинули внаслідок двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю.