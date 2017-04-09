Трамп засудив теракти в церквах Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп засудив терористичні атаки на коптські церкви в Танті та Олександрії і висловив упевненість, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі зможе впоратися з ситуацією "належним чином". Про це президент США написав у своєму мікроблозі в Twitter, передадає УНН.
“Так сумно чути про теракт в Єгипті. США рішуче засуджують (цей теракт). У мене серйозна впевненість у тому, що президент ас-Сісі впорається з ситуацією належним чином”, — написав Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, щонайменше 43 особи загинули внаслідок двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю.