Трамп отрицает причастность США к предполагаемой попытке вторжения в Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп отрицает причастность американского правительства к предполагаемой попытке вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает УНН опираясь на данные изданий DW и AFP.
“Это не имеет ничего общего с нашим правительством”, — сказал Трамп во вторник, 5 мая, цитирует AFP.
Трамп заявил, что его администрация выяснит, что произошло в Венесуэле.
Накануне глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в его стране были арестованы двое граждан США, которые, по его словам, были причастны к попытке вторжения в Венесуэлу.
Мужчины в возрасте 34 и 41 лет работали в службе охраны президента США, утверждал Мадуро. Он показал американские паспорта и другие личные документы задержанных.
3 мая руководство Венесуэлы сообщило о предотвращении попытки проникновения в страну из Колумбии группы наемников, которые намеревались совершить государственный переворот. Эта группа наемников якобы планировала теракты, чтобы свергнуть Мадуро. Во время столкновений погибли восемь человек. Власти в Каракасе обвинили Колумбию и США в попытке вторжения.