Трамп впервые после покушения выступил на митинге: трибуну окружили пуленепробиваемым стеклом

Дональд Трамп впервые после покушения на себя выступил под открытым небом на предвыборном митинге в штате Северная Каролина. Однако все мероприятие он провел под пуленепробиваемым стеклом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Los Angeles Times.

Детали

На своем первом митинге под открытым небом после покушения на него в прошлом месяце Дональд Трамп выступал из-за трибуны, окруженной пуленепробиваемым стеклом, образовавшим защитную стену поперек сцены - часть усиленных мер безопасности, направленных на обеспечение безопасности Трампа после нападения вооруженного мужчины из Пенсильвании, произошедшего 13 июля.

По периметру помещения были сложены контейнеры для хранения, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обзора, а на крышах расположились снайперы.

Выступая в Северной Каролине, Трамп обвинил президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис в смертоносном выводе войск из Афганистана, а также в войнах в Украине и на Ближнем Востоке, неоднократно возвращаясь в своих выступлениях к съезду демократов в Чикаго, где оратор за оратором нападали на Трампа как на угрозу для страны, если он вернется в Белый дом.

Кандидат от Республиканской партии спросил толпу, видели ли они речи, произнесенные во вторник бывшим президентом Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой.

Он стрелял в вашего президента. И Мишель тоже. Знаете, они всегда говорят: "придерживайтесь политики. Не переходите на личности". И все же они переходят на личности - сказал он.

Напомним

В июле основная группа по сбору средств Камалы Харрис собрала $204 млн, тогда как кампания Дональда Трампа - $48 млн. Это демонстрирует значительный энтузиазм избирателей в преддверии президентских выборов в США.

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