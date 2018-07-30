Трамп пообещал сохранить санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о будущем антироссийских санкций. По словам американского президента, они сохранятся в том виде, в котором они есть сейчас, передает УНН со ссылкой на CNN.
Позицию Белого дома в отношении антироссийских санкций президент США высказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте. “Санкции по России останутся такими, как есть”, — заявил Трамп.
В то же время американский президент отметил, что намерен придерживаться дипломатических методов в отношении России. Трамп заявил о преимуществе подобного подхода, отметив, что готов “встретится с кем угодно”, и вновь указал на успех встречи с президентом Владимиром Путиным.
“Когда вы ведете диалог с другими людьми, особенно когда вы обсуждаете возможность войн и смерти, голод и многое другое, вы встречаетесь лично. Нет ничего плохого в встрече”, — ответил Трамп на вопросы журналистов.
В ходе пресс-конференции итальянский премьер Конте указывал, что его правительство открыто для диалога с Россией. По его словам, санкции привязаны к выполнению Минских соглашений и невозможно отменить их в один момент. Тем не менее, как считает глава итальянского правительства, ограничения не должны влиять на малый и средний бизнес России.
Как сообщал УНН, премьер Италии считает идею Трампа о восстановлении России в формате G8 “абсолютно резонной”.