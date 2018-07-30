Трамп пообіцяв зберегти санкції проти Росії

Позицію Білого дому щодо антиросійських санкцій президент США висловив в ході прес-конференції за підсумками зустрічі з італійським прем’єром Джузеппе Конте. “Санкції по Росії залишаться такими, як є”, — заявив Трамп.

У той же час американський президент зазначив, що має намір дотримуватися дипломатичних методів щодо Росії. Трамп заявив про перевагу такого підходу, зазначивши, що готовий “зустрітися з ким завгодно”, і знову вказав на успіх зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

“Коли ви ведете діалог з іншими людьми, особливо коли ви обговорюєте можливість воєн і смерті, голод і багато іншого, ви зустрічаєтеся особисто. Немає нічого поганого в зустрічі”, — відповів Трамп на питання журналістів.

В ході прес-конференції італійський прем’єр Конте вказував, що його уряд відкритий до діалогу з Росією. За його словами, санкції прив’язані до виконання Мінських угод і неможливо скасувати їх в один момент. Проте, як вважає глава італійського уряду, обмеження не повинні впливати на малий і середній бізнес Росії.

Як повідомляв УНН, прем’єр Італії вважає ідею Трампа стосовно поновлення Росії у форматі G8 “абсолютно резонною”.