Киев • УНН
Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в создании международных кризисов, вспомнив о войне в Украине и нападении на Израиль. Он утверждает, что эти конфликты не произошли бы при его президентстве.
Дональд Трамп часть своего выступления как республиканский кандидат на съезде Республиканской партии посвятил вопросам внешней политики. Экс-президент США обвинил действующую администрацию в создании "международных кризисов", к которым он включил "ужасную войну с россией и Украиной, которая бы никогда не случилась, если бы я был президентом, и войну, вызванную нападением на Израиль, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом", пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
"При президенте Буше россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме россия захватила Крым. При нынешней администрации россия стремится захватить всю Украину. При президенте Трампе россия ничего не забрала. Посмотрите на нападение на Израиль. Посмотрите, что происходит с Украиной. Города просто разбомбили. Как люди могут так жить? Там здания сравнивают с землей", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это "началось это с катастрофического вывода войск из Афганистана, худшего унижения в истории нашей страны".
"Ободренная той катастрофой, россия вторглась в Украину, они увидели эту группу людей, которые оказались некомпетентными", - сказал Трамп. В речи он также добавил, что планета находится на пороге Третьей мировой войны.
Как отмечают обозреватели газеты New York Times, это упоминание является попыткой подчеркнуть, что при Байдене конфликты и кризисы разрослись в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.
Трамп также напомнил о борьбе своей администрации с "Исламским государством", а также о переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном, сказав, что "хорошо ладить с кем-то, кто имеет много ядерного оружия".
В своей речи он также упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "жестким лидером". На прошлой неделе экс-президент США и венгерский премьер встретились в Мар-а-Лаго, резиденции Трампа во Флориде.
Речь Трампа, которая закрыла съезд Республиканской партии, длилась более часа. Как сообщил телеканал CNN, после покушения Трамп принимал непосредственное участие в ее переписывании.
Как пишет Reuters, все республиканцы после выступления теперь "кажется, полностью под его влиянием".
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США19 июля 2024, 02:58 • 96284 просмотра