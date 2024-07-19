Дональд Трамп часть своего выступления как республиканский кандидат на съезде Республиканской партии посвятил вопросам внешней политики. Экс-президент США обвинил действующую администрацию в создании "международных кризисов", к которым он включил "ужасную войну с россией и Украиной, которая бы никогда не случилась, если бы я был президентом, и войну, вызванную нападением на Израиль, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом", пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

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"При президенте Буше россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме россия захватила Крым. При нынешней администрации россия стремится захватить всю Украину. При президенте Трампе россия ничего не забрала. Посмотрите на нападение на Израиль. Посмотрите, что происходит с Украиной. Города просто разбомбили. Как люди могут так жить? Там здания сравнивают с землей", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это "началось это с катастрофического вывода войск из Афганистана, худшего унижения в истории нашей страны".

"Ободренная той катастрофой, россия вторглась в Украину, они увидели эту группу людей, которые оказались некомпетентными", - сказал Трамп. В речи он также добавил, что планета находится на пороге Третьей мировой войны.

Как отмечают обозреватели газеты New York Times, это упоминание является попыткой подчеркнуть, что при Байдене конфликты и кризисы разрослись в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Трамп также напомнил о борьбе своей администрации с "Исламским государством", а также о переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном, сказав, что "хорошо ладить с кем-то, кто имеет много ядерного оружия".

В своей речи он также упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "жестким лидером". На прошлой неделе экс-президент США и венгерский премьер встретились в Мар-а-Лаго, резиденции Трампа во Флориде.

Речь Трампа, которая закрыла съезд Республиканской партии, длилась более часа. Как сообщил телеканал CNN, после покушения Трамп принимал непосредственное участие в ее переписывании.

Как пишет Reuters, все республиканцы после выступления теперь "кажется, полностью под его влиянием".

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