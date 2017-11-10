Трамп не будет проводить отдельной встречи с Путиным во Вьетнаме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Дональдт Трамп не будет проводить отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Что касается встречи с Путиным: подтверждений никогда не было, и встреча не состоится в связи с загруженным расписанием обеих сторон", - заявила Сандерс.
Напомним, накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что встреча Трампа и Путина запланирована на 10 ноября.