Трамп не будет проводить отдельной встречи с Путиным во Вьетнаме

"Что касается встречи с Путиным: подтверждений никогда не было, и встреча не состоится в связи с загруженным расписанием обеих сторон", - заявила Сандерс.

Напомним, накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что встреча Трампа и Путина запланирована на 10 ноября.