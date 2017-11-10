Трамп не проводитиме окремої зустрічі з Путіним у В'єтнамі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Дональдт Трамп не проводитиме окремої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Про це журналістам повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Стосовно зустрічі з Путіним: підтверджень ніколи не було, і зустріч не відбудеться у зв'язку із завантаженим розкладом обох сторін", - заявила Сандерс.
Нагадаємо, напередодні помічник глави російської держави Юрій Ушаков заявив, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 10 листопада.