Трамп не проводитиме окремої зустрічі з Путіним у В'єтнамі

"Стосовно зустрічі з Путіним: підтверджень ніколи не було, і зустріч не відбудеться у зв'язку із завантаженим розкладом обох сторін", - заявила Сандерс.

Нагадаємо, напередодні помічник глави російської держави Юрій Ушаков заявив, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 10 листопада.