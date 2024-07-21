После объявления Джо Байдена о выходе из выборов 2024 года Дональд Трамп назвал его худшим президентом в истории США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Бывший президент Дональд Трамп сразу отреагировал на новость о выходе президента Джо Байдена из избирательной гонки в 2024 году. В телефонном разговоре с CNN, состоявшемся через несколько минут после объявления Байдена, Трамп описал его как худшего президента в истории Америки.

Несмотря на неопределенность относительно будущего кандидата от Демократической партии, Трамп выразил мнение, что вице-президент Камала Харрис будет более легкой соперницей для него по сравнению с Байденом.

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки