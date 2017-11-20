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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61496 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69481 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Трамп напомнил о стене с Мексикой после смерти пограничника

Трамп напомнил о стене с Мексикой после смерти пограничника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. После того, как вблизи с мексиканской границей погиб американский пограничник, президент США Дональд Трамп напомнил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Пограничника убили на южной границе, второй получил тяжелые травмы. Мы найдем и привлечем виновных к ответственности. Мы будем и должны построить стену", - отметил он.

По данным американского пограничного ведомства, пограничник погиб от травм, полученных во время патрулирования на участке границы Биг Бенд в штате Техас.

Как отмечается, два пограничника "реагировали на активность" в районе станции Ван Хорн вблизи автотрассы І-10, когда их ранили. Второй пострадавший пограничник находится в местной больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, президент США попросил конгресс выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 листопада 2017 р.

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