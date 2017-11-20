Трамп нагадав про стіну з Мексикою після смерті прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Після того, як поблизу з мексиканським кордоном загинув американський прикордонник, президент США Дональд Трамп нагадав про необхідність будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Прикордонника вбили на південному кордоні, другий отримав тяжкі травми. Ми знайдемо і притягнемо винних до відповідальності. Ми будемо і повинні побудувати стіну", - зазначив він.
За даними американського прикордонного відомства, прикордонник загинув від травм, отриманих під час патрулювання на ділянці кордону Біг Бенд у штаті Техас.
Як зазначається, два прикордонники "реагували на активність" в районі станції Ван Хорн поблизу автотраси І-10, коли їх поранили. Другий постраждалий прикордонник перебуває у місцевій лікарні у тяжкому стані.
Нагадаємо, президент США попросив конгрес виділити 1,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 листопада 2017 р.