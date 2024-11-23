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Трамп и Генсек НАТО провели первую после выборов встречу в Палм-Бич: что обсуждали

Трамп и Генсек НАТО провели первую после выборов встречу в Палм-Бич: что обсуждали

Киев  •  УНН

 • 364 просмотра

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Дональд Трамп провел первую после выборов встречу с генсеком НАТО Марком Рютте в Палм-Бич. Стороны обсудили вопросы глобальной безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп провел первую после выборов встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Палм-Бич в США в пятницу, 22 ноября, переговоры были сосредоточены на «глобальной безопасности», сообщили в пресс-службе НАТО в субботу, пишет УНН.

Детали

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, в пятницу (22 ноября). Они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, которые стоят перед Альянсом», - сказано в сообщении.

Генеральный секретарь США и его команда, как указано, также встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами команды по национальной безопасности избранного президента США.

Дополнение

В свой первый срок Трамп, как отмечают в западных СМИ, настойчиво подталкивал Европу к увеличению расходов на оборону и ставил под сомнение справедливость трансатлантического альянса НАТО.

Бывший премьер-министр Нидерландов заявил, что хотел бы встретиться с Трампом через два дня после его избрания 5 ноября и обсудить угрозу все более теплых отношений между Северной Кореей и Россией.

Убедительная победа Трампа на выборах президента США заставила Европу нервничать из-за того, что он может прекратить военную помощь Вашингтона Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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