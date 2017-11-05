Трамп и Абэ сыграли партию в гольф

"Играю в гольф с двумя удивительными людьми - премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой" - написал Д.Трамп.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K

Під час ділової поїздки до Токіо Президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання зустрітися з Президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення ситуації стосовно Північної Кореї.