Трамп и Абэ сыграли партию в гольф
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, сыграл в гольф с японским премьер-министром Синдзо Абэ в загородном клубе "Касумигасэки" в префектуре Сайтама. Соответствующее видео американский президент опубликовал в своем Twitter, передает УНН.
"Играю в гольф с двумя удивительными людьми - премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой" - написал Д.Трамп.
Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.
Під час ділової поїздки до Токіо Президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання зустрітися з Президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення ситуації стосовно Північної Кореї.