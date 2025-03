Трамп і Абе зіграли партію в гольф

"Граю в гольф з двома дивовижними людьми - прем'єр-міністром Абе і Хідекі Мацуяма" - написав Д.Трамп.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.

Під час ділової поїздкі до Токіо Президент США Дональд Трамп заявивив про своє бажання зустрітіся з Президентом РФ Володимиром Путінім для Обговорення ситуации Стосовно Північної Кореї.