Трамп і Абе зіграли партію в гольф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом в Японії, зіграв в гольф з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе в заміському клубі "Касумігасекі" в префектурі Сайтама. Відповідне відео американський президент опублікував у своєму Twitter, передає УНН.
"Граю в гольф з двома дивовижними людьми - прем'єр-міністром Абе і Хідекі Мацуяма" - написав Д.Трамп.
Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.
Під час ділової поїздкі до Токіо Президент США Дональд Трамп заявивив про своє бажання зустрітіся з Президентом РФ Володимиром Путінім для Обговорення ситуации Стосовно Північної Кореї.