Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей публикации на Truth Social поздно вечером в понедельник, что вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News, которые рассматривались 4 сентября. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Трамп сказал, что взамен он согласился сделать телевизионную трансляцию ратуши с Шоном Ханнити на Fox News в Пенсильвании.

Трамп хоче провести у вересні додаткові дебати з Гарріс