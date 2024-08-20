Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября. Зато Трамп согласился на телевизионную трансляцию с Шоном Ханнити на Fox News в Пенсильвании.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей публикации на Truth Social поздно вечером в понедельник, что вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News, которые рассматривались 4 сентября. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Трамп сказал, что взамен он согласился сделать телевизионную трансляцию ратуши с Шоном Ханнити на Fox News в Пенсильвании.
Трамп хоче провести у вересні додаткові дебати з Гарріс12 августа 2024, 02:03 • 43102 просмотра