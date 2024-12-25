Трагическое ДТП в Винницкой области: четыре жизни оборвались на Рождество
Киев • УНН
На автодороге между селами Тарасовка и Чечеловка столкнулись автомобили Geely и Subaru. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое получили ранения.
Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей между селами Тарасовка и Чечеловка в Винницкой области утром 25 декабря. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН.
Сегодня, 25 декабря, утром на автодороге между селами Тарасовка и Чечеловка произошло столкновение двух легковушек Geely и Subaru. Известно о четырех погибших и двух травмированных
На месте происшествия работают полицейские, медики и работники ГСЧС.
Сейчас спасатели пытаются деблокировать пострадавших
Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним
22 декабря на Прикарпатье произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 13 человек.