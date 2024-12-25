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Трагическое ДТП в Винницкой области: четыре жизни оборвались на Рождество

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На автодороге между селами Тарасовка и Чечеловка столкнулись автомобили Geely и Subaru. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей между селами Тарасовка и Чечеловка в Винницкой области утром 25 декабря. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН

Сегодня, 25 декабря, утром на автодороге между селами Тарасовка и Чечеловка произошло столкновение двух легковушек Geely и Subaru. Известно о четырех погибших и двух травмированных

- говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают полицейские, медики и работники ГСЧС.

Сейчас спасатели пытаются деблокировать пострадавших 

 Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним 

22 декабря на Прикарпатье произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 13 человек. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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